Навальний повідомив про ліквідацію Фонду боротьби з корупцією
Про це Навальний повідомив у своєму блозі і YouTube.
«Ми дійсно змушені сказати, що некомерційній організації «Фонд боротьби з корупцією», яку я заснував 9 років тому, настав кінець, тому що у нас її просто забрали», - пише Навальний.
Приводом для закриття Фонду названо позов на 88 млн рублів ($1,23 млн) від комбінату «Московський школяр», який вважають пов'язаним із Євгеном Пригожиним, відомим як «кухар Путіна». Арбітражний суд РФ присудив компанії цю компенсацію, стягнувши її з Навального, ФБК і юриста фонду Любові Соболь. Навальний опублікував виконавчі листи з сайту ФССП, з яких випливає, що всі три відповідачі мають виплатити приблизно по 29 млн рублів.
За словами Навального, «фонду настав кінець», таких грошей в організації немає, вона буде закрита і перереєстрована на іншу юридичну особу. Він також написав, що за ним і Соболь довго ходитимуть судові пристави, вилучаючи все майно. «Ми перейдемо на іншу юрособу, і нехай Путін з Пригожиним подавляться цим. Але найбільшу цінність - вас - нам треба забрати з собою. Чому ми нікого не слухаємо, ніхто нам не вказує і не може на нас вплинути? Та тому що ми фінансово незалежні». У зв'язку з цим Навальний закликав своїх прихильників оформити регулярний платіж, що йде на розслідування ФБК.
Позов «Московського школяра», який постачає харчування навчальним закладам, Арбітражний суд Москви задовольнив 28 жовтня 2019 року. Позивач судився через статтю і відеоролик, в яких компанію пов'язували зі спалахом дизентерії наприкінці 2018 року в московських школах і дитячих садках. Комбінат вимагав визнати недійсними і такими, що порочать його репутацію 29 фрагментів публікації.
У зв'язку зі спалахом дизентерії в Москві в лютому 2019 року групи батьків хворих дітей подали до суду на компанії, що забезпечують харчування в освітніх установах. Серед відповідачів значилися комбінат харчування "Конкорд" і ТОВ "Віто-1". У жовтні 2019 року Любов Соболь, яка представляла інтереси батьків, заявила, що Міщанський суд стягнув з компаній-відповідачів компенсації за двома колективними позовами, присудивши по 10-15 тисяч рублів на кожну дитину.
У серпні 2019 року Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про відмивання через ФБК 1 млрд рублів, нібито, отриманих злочинним шляхом. У матеріалах кримінальної справи йдеться про суму близько 75,5 млн руб. Рахунки фонду і деяких його співробітників, а також співробітників штабів Навального в регіонах було заарештовано. У справі пройшли численні обшуки.
9 вересня Мінюст вніс ФБК до реєстру НКО "іноземних агентів".