Навальний повідомив про ліквідацію Фонду боротьби з корупцією

«Ми дійсно змушені сказати, що некомерційній організації «Фонд боротьби з корупцією», яку я заснував 9 років тому, настав кінець, тому що у нас її просто забрали», - пише Навальний.

Приводом для закриття Фонду названо позов на 88 млн рублів ($1,23 млн) від комбінату «Московський школяр», який вважають пов'язаним із Євгеном Пригожиним, відомим як «кухар Путіна». Арбітражний суд РФ присудив компанії цю компенсацію, стягнувши її з Навального, ФБК і юриста фонду Любові Соболь. Навальний опублікував виконавчі листи з сайту ФССП, з яких випливає, що всі три відповідачі мають виплатити приблизно по 29 млн рублів.

За словами Навального, «фонду настав кінець», таких грошей в організації немає, вона буде закрита і перереєстрована на іншу юридичну особу. Він також написав, що за ним і Соболь довго ходитимуть судові пристави, вилучаючи все майно. «Ми перейдемо на іншу юрособу, і нехай Путін з Пригожиним подавляться цим. Але найбільшу цінність - вас - нам треба забрати з собою. Чому ми нікого не слухаємо, ніхто нам не вказує і не може на нас вплинути? Та тому що ми фінансово незалежні». У зв'язку з цим Навальний закликав своїх прихильників оформити регулярний платіж, що йде на розслідування ФБК.

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Позов «Московського школяра», який постачає харчування навчальним закладам, Арбітражний суд Москви задовольнив 28 жовтня 2019 року. Позивач судився через статтю і відеоролик, в яких компанію пов'язували зі спалахом дизентерії наприкінці 2018 року в московських школах і дитячих садках. Комбінат вимагав визнати недійсними і такими, що порочать його репутацію 29 фрагментів публікації.

У зв'язку зі спалахом дизентерії в Москві в лютому 2019 року групи батьків хворих дітей подали до суду на компанії, що забезпечують харчування в освітніх установах. Серед відповідачів значилися комбінат харчування "Конкорд" і ТОВ "Віто-1". У жовтні 2019 року Любов Соболь, яка представляла інтереси батьків, заявила, що Міщанський суд стягнув з компаній-відповідачів компенсації за двома колективними позовами, присудивши по 10-15 тисяч рублів на кожну дитину.

У серпні 2019 року Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про відмивання через ФБК 1 млрд рублів, нібито, отриманих злочинним шляхом. У матеріалах кримінальної справи йдеться про суму близько 75,5 млн руб. Рахунки фонду і деяких його співробітників, а також співробітників штабів Навального в регіонах було заарештовано. У справі пройшли численні обшуки.

9 вересня Мінюст вніс ФБК до реєстру НКО "іноземних агентів".