У Росії проти Навального порушили чергову кримінальну справу

Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу проти опозиційного політика Олексія Навального за підозрою в наклепі.

Про це повідомляє РБК.

"Встановлено, що 2 червня 2020 року А. А. Навальний розмістив у своїх акаунтах в соціальних мережах цей відеоролик, опублікувавши коментар, що містить завідомо неправдиві відомості, що порочать честь і гідність ветерана Великої Вітчизняної війни І. С. Артеменка. Як вважає слідство, Навальний таким чином переслідував мету поширення наклепу серед широкого кола осіб", - йдеться в повідомленні на сайті Слідчого комітету.

2 червня Навальний перепостив у себе в Twitter ролик, в якому відомі люди агітували за поправки до Конституції. "О, ось вони, голубчики. Треба визнати, що поки команда продажних холуїв виглядає слабенько. Подивіться на них: це ганьба країни. Люди без совісті. Зрадники", - написав він.

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Вислів Навального викликало широкий резонанс в Мережі, оскільки поряд з дизайнером Артемієм Лебедєвим, космонавтом Олегом Кононенком і кількома акторами в ролику знявся ветеран війни Гнат Артеменко.

Через тиждень російські ЗМІ повідомили, що 93-річному ветерану стало погано, після того як він дізнався про відкликання Навального. Йому діагностували ішемічну хворобу серця на нервовому ґрунті.

Після повідомлень родичів у Мережі були опубліковані звернення й інших ветеранів із засудженням Навального.

Навальний у своєму блозі пов'язав порушення цієї справи з тим, що у нього закінчується умовний термін. "Справа, по-перше, потрібна, тому що закінчується мій другий умовний термін, а по-друге, всі найулюбленіші бонуси: можливість обшуків, вилучення техніки, допити, якісь інші обмеження. Це вкрай важливо для влади напередодні нової сутички на регіональних виборах", - написав політик.

За його словами, "справа сфабрикована гранично грубо".