В Росії дозволили дистанційно голосувати на виборах і референдумах

Російська Державна дума ухвалила в третьому читанні поправки до законодавства, які дозволяють голосувати поштою або дистанційно на виборах і референдумах усіх рівнів.

Про це повідомляє ТАСС.

«Держдума на пленарному засіданні в середу ухвалила відразу в другому і третьому читанні законопроект про можливість дистанційного збору підписів виборців, а також дистанційного електронного голосування на федеральному рівні», - йдеться у повідомленні.

Як пояснив один із співавторів поправок Дмитро Вяткін, необхідність поправок пов'язана з обмеженнями, введеними через коронавірус, вони дають ЦВК лише можливість, але не зобов'язують його дозволяти дистанційне голосування.

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Раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела в «Єдиній Росії», Держдумі і Кремлі писали, що поправки про дистанційне голосування були розроблені в Кремлі. Причина в тому, що нові формати можуть знадобитися, щоб не скасовувати єдиний день голосування восени, якщо до того моменту в якихось регіонах доведеться зберігати карантин.

Російські опозиціонери, зокрема Олексій Навальний, критикували досвід віддаленого голосування на виборах до Мосміськдуми в 2019 році. За їх словами, у російської влади і без того достатньо можливостей маніпулювання результатами виборів.