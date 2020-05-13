Держдума РФ заборонила балотуватися засудженим за участь у мітингах

Нижня палата парламенту Росії прийняла в остаточному читанні закон про заборону балотуватися на виборні посади кандидатам, які раніше були засуджені за злочини «середньої тяжкості», в тому числі за статтею 212.1, «за багаторазове порушення закону про мітинги».

Про це повідомляє Інтерфакс.

«Держдума в середу прийняла в третьому, остаточному читанні закон про заборону балотуватися на будь-які виборні посади кандидатам, яких раніше було засуджено за ряд злочинів середньої тяжкості», - йдеться в повідомленні.

Цю ініціативу було внесено до Держдуми групою депутатів від фракції "Єдина Росія" - Дмитром Вяткіним, Дмитром Бєліком і Євгеном Ревенком. До цього подібна заборона діяла лише стосовно засуджених за тяжкими та особливо тяжкими статтями Кримінального кодексу Росії.

Тепер же в числі 50 статей КК середньої тяжкості, судимість за якими тягне за собою заборону займати виборні посади, - так звана "дадінська" стаття 212.1 - про покарання за багаторазове порушення закону про мітинги. Раніше російські опозиціонери розкритикували запропоновану Думою заборону на участь у виборах засуджених за "дадінською" статтею".

Читайте також: Прессекретар Путіна заразився коронавірусом

Стаття отримала неофіційну назву по імені першого засудженого за нею - Іллі Дадіна, що виступав на акціях із засудженням російської агресії в Україні. Зараз за цією статтею сидить Костянтин Котов, який також виступав на підтримку України.