Прессекретар Путіна заразився коронавірусом

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заразився коронавірусом.

Про це він повідомив Інтерфаксу.

«Так, захворів (коронавірусом - ред.). Лікуюся», - сказав Пєсков.

Він уточнив, що перебуває у клініці.

Відзначається, що раніше коронавірус був, в тому числі, діагностований у прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, міністра культури РФ Ольги Любимової, глави Мінбуду Володимира Якушева і його зама Дмитра Волкова.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 12 травня зареєстровано 4 255 954 випадків зараження коронавірусів, з них 287 332 летальних, одужали 1 527 496 осіб.