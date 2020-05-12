Коронавірус в РФ: майже 232 тисячі заражених, 107 померлих за добу

За добу в Росії зафіксовано 10 887 нових випадків інфікування коронавірусом. За загальною кількістю заражених Росія залишається на третьому місці у світі після США й Іспанії - 231 912 осіб.

Це випливає з даних на сайті стопкоронавірус.рф.

Найбільше нових випадків коронавірусної інфекції за добу виявлено в Москві - 5 392 і Московській області - 1 063.

З моменту початку епідемії COVID-19 у Росії померло 2 112 осіб, у тому числі 107 осіб за минулу добу.

Всього одужало 43 420 осіб (+3 707 осіб за добу).

Раніше повідомлялося, що за кількістю інфікованих COVID-19 Росія обігнала Іспанію і вийшла на друге місце в світі після США (1,347 млн.). Однак, після опублікування оновлених даних з Іспанії (268,1 тис.) стало ясно, що РФ, як і раніше, на третьому місці.

Станом на 12 травня в світі зафіксовано 4 269 200 випадків коронавірусу, зокрема 287 504 особи загинуло й 1 533 808 одужало.

фото: АА