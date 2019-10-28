Суд зобов'язав Навального видалити ролик про комбінат, який пов'язують з “кухарем Путіна”

Арбітражний суд Москви зобов'язав політика Олексія Навального видалити ролик про комбінат «Московский школьник», який пов'язують з бізнесменом Євгеном Пригожиним, а також стягнув з Навального, Любові Соболь і ФБК 88 млн рублів ($ 1,4 млн).

Про це повідомляють «Открытые медиа».

«Суд зобов'язав Олексія Навального видалити ролик про харчовий комбінат «Московский школьник» і спростувати наклеп», - йдеться в повідомленні із залу суду.

Суд визнав, що ФБК, Навальний і Соболь опублікували відомості, які спаплюжили «Московский школьник», володіння яким приписують «кухарю Путіна» Євгену Пригожину. Суддя вирішив стягнути з Навального 29,2 млн рублів компенсації і 18 тис. рублів держмита. Таке ж рішення арбітражний суд виніс відносно ФБК і Любові Соболь. Всього з Навального, Соболь і Фонду боротьби з корупцією суд вирішив стягнути майже 88 мільйонів рублів на користь «Московского школьника».

Позивач надав суду документи, з яких випливає, що один з клієнтів «Московского школьника» розірвав контракт з харчовим комбінатом на цю суму через опублікований на ютуб-каналі «Навальний Live» відеоролик.

У цьому відео, що вийшло в лютому 2019 року, колишня співробітниця «Московского школьника» Наталя Шилова розповідала, що комбінат харчування годував дітей «гірше собак», постачав м'ясо третього сорту, кислі ягоди і консерви з хробаками. З Шилової «Московский школьник» попросив стягнути за це лише 3 рублі.

З Навального, Соболь і ФБК спочатку «Московский школьник» просив 1,5 млрд рублів компенсації, включаючи не лише відшкодування упущеної вигоди, а й шкоди від зіпсованої репутації. 1,4 млрд рублів позивачі заявили як «нематеріальну шкоду» від репутаційних втрат.