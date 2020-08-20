Лінкявічюс занепокоєний імовірним отруєнням Навального

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс висловив стурбованість у зв'язку з імовірним отруєнням російського опозиційного політика Олексія Навального.

Про це він написав у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

"Дуже тривожні повідомлення про ймовірне токсичне отруєння лідера російської опозиції Навального. У разі підтвердження винні мають відповісти", - зауважив він.

Глава МЗС Литви додав, що уважно стежить за ситуацією, і побажав Навальному сил і якнайшвидшого одужання.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 серпня літак, у якому Олексій Навальний повертався до Москви з Томська, здійснив екстрену посадку в Омську через те, що у польоті політику стало зле. Навального госпіталізували. Його прессекретар Кіра Ярмиш заявила, що у політика токсичне отруєння.

Наразі він у комі та підключений до апарату ШВЛ.

Фото: delfi