Відновлення економіки після коронакризи не повинне шкодити екології — ВООЗ

Глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус наголосив, що відновлення економіки після коронакризи має відбуватися виключно відповідно до «зелених», тобто екологічних, принципів.

Як передає Укрінформ, про це очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я заявив на брифінгу.

«Пандемія COVID-19 нагадала нам про те, яким би цей світ міг бути – з чистими небесами та ріками. Пандемія - це нагадування про те, що здоров'я і економіка нероздільні. Історія свідчить, що епідемії та пандемії змінювали економіки та суспільства. Ця нинішня теж. Зокрема, пандемія COVID-19 дала новий стимул прискорити зусилля у протидії кліматичним змінам», - заявив Гебреєсус.

Також глава ВООЗ нагадав, що в травні ВООЗ опублікувала «Маніфест здорового і зеленого відновлення економіки». Відтоді, як він повідомив, 40 мільйонів працівників медицини з 90 країн направили листи лідерам країн «великої двадцятки» із закликом підійти до відновлення після пандемії і карантину саме з таких позицій.

Читайте також: ВООЗ оновила рекомендації щодо носіння масок дітьми

Також Гебреєсус розповів про екологічні заходи, до яких вже вдалися багато країн і міст в умовах пандемії. Так, в столиці Кенії, Найробі, створили додаткові пішохідні та лісопаркові зони. Влада Пакистану надає можливість громадянам, які втратили роботу під час карантину, заробити гроші, висаджуючи дерева. Згадано було й про те, що в Іспанії закрилися 7 із 15 вугільних теплоелектростанцій, а в Португалії до наступного року закриються всі вугільні ТЕС.

Як відомо, станом на 23 серпня у світі загалом виявлено вже понад 23,4 мільйона випадків COVID-19, з них 804 343 летальних і 15 761 677 випадків одужання.