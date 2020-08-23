Відновлення економіки після коронакризи не повинне шкодити екології — ВООЗ
Як передає Укрінформ, про це очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я заявив на брифінгу.
«Пандемія COVID-19 нагадала нам про те, яким би цей світ міг бути – з чистими небесами та ріками. Пандемія - це нагадування про те, що здоров'я і економіка нероздільні. Історія свідчить, що епідемії та пандемії змінювали економіки та суспільства. Ця нинішня теж. Зокрема, пандемія COVID-19 дала новий стимул прискорити зусилля у протидії кліматичним змінам», - заявив Гебреєсус.
Також глава ВООЗ нагадав, що в травні ВООЗ опублікувала «Маніфест здорового і зеленого відновлення економіки». Відтоді, як він повідомив, 40 мільйонів працівників медицини з 90 країн направили листи лідерам країн «великої двадцятки» із закликом підійти до відновлення після пандемії і карантину саме з таких позицій.
Також Гебреєсус розповів про екологічні заходи, до яких вже вдалися багато країн і міст в умовах пандемії. Так, в столиці Кенії, Найробі, створили додаткові пішохідні та лісопаркові зони. Влада Пакистану надає можливість громадянам, які втратили роботу під час карантину, заробити гроші, висаджуючи дерева. Згадано було й про те, що в Іспанії закрилися 7 із 15 вугільних теплоелектростанцій, а в Португалії до наступного року закриються всі вугільні ТЕС.
Як відомо, станом на 23 серпня у світі загалом виявлено вже понад 23,4 мільйона випадків COVID-19, з них 804 343 летальних і 15 761 677 випадків одужання.