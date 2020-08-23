ВООЗ оновила рекомендації щодо носіння масок дітьми

Діти з 12 років, як і дорослі, мають носити захисні маски, молодшим же рекомендують вдягати маски, коли неможливо дотримуватися дистанції.

Про це йдеться в оновлених рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я, передає DW.

Для дітей від 6 до 12 років носіння масок не рекомендується. Втім, в деяких ситуаціях, коли дотримання дистанції не є можливим, діти можуть вдягати маски. Йдеться, зокрема, про школи, хоча, як визнають експерти, маски можуть ускладнювати процес навчання.

Дітям молодшого віку не рекомендують носити маски, оскільки вони не можуть правильно вдягати та знімати їх самостійно. При цьому ВООЗ наголошує, що пластикові екрани забезпечують менший захист, ніж медичні захисні маски.

Досі остаточно не з'ясовано, наскільки діти сприяють поширенню коронавірусної інфекції. За даними ВООЗ, діти та підлітки до 18 років становлять від 1 до 7% заражених коронавірусом, а кількість летальних випадків від COVID-19 у межах цієї групи є нижчою у порівнянні з іншими віковими групами.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 23 379 580 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 808 684 летальних, одужали 15 906 076 людини.