Син Зеленського перехворів на COVID-19

Президент Володимир Зеленський заявив, що разом з його дружиною Оленою Зеленською на коронавірус хворів і їхній син.

Дорослі переносять хворобу важче за дітей, поділився досвідом своєї сім’ї глава держави з журналістами на Миколаївщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“COVID-19 - я просто вам хочу сказати, що це за зараза, іншого слова немає! Захворіла моя дружина і син, до речі, теж. Вони разом лікувалися в лікарні. Якщо діти переносять це, як діти, я вважаю, більш-менш нормально, тільки температура і всі батьки дійсно хвилюються, то дорослі переносять цю хворобу дуже складно, навіть ті дорослі, які, скажемо так, молоді, здорові, займаються спортом”, - розповів Зеленський.

Президент нагадав, що за останню добу кількість захворілих на коронавірус перевищила 2,1 тисячі, та закликав людей бути дуже обережними, дотримуватися карантинних заходів, носити маски.

“Повірте нашій сім’ї: ніхто не боїться, поки в тебе хтось поруч не захворів на цю хворобу. Хвороба виснажує повністю, три тижні, більшості людей три тижні, людям особливо на початку другого тижня у людей відчуття, що вони помирають, дуже погано”, - зазначив він.

Зеленський наголосив, що збільшення кількості захворілих зупинить повністю медицину і держава не зможе нічого зробити.

“Ніхто не розуміє, поки рідна людина не захворіє, наскільки важко витримати це, наскільки важко нашій медицині”, - додав Президент.

Як повідомляв Укрінформ, у червні після ПЛР-обстеження в першої леді Олени Зеленської було виявлено коронавірус і встановлено діагноз "позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія". 16 червня дружину Президента було госпіталізовано.

12 червня повідомлялося, що Президент та його діти також пройшли тестування, їхні результати були негативні.

3 липня Офіс глави держави повідомив, що Олена Зеленська одужала від коронавірусної інфекції COVID-19 і виписалася з лікарні.