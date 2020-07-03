Зеленська одужала від COVID-19 і виписалась з лікарні – ОП

Перша леді України Олена Зеленська одужала від коронавірусної інфекції COVID-19 і сьогодні виписалася з лікарні.

Про це повідомляє Офіс Президента у Facebook.

“Вона почувається добре та щаслива знову бути з родиною. Подолавши COVID-19, Олена Зеленська все ж потребує продовження лікування від викликаної ним двобічної пневмонії та проходитиме його вдома”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, після ПЛР-обстеження в першої леді було виявлено коронавірус і встановлено діагноз "позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія".

16 червня першу леді було госпіталізовано.

18 червня в ОП повідомляли, що перша леді продовжує лікування в стаціонарі київської лікарні, її стан стабільний.