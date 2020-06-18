Дружина Президента досі у лікарні — ОП
Про це Офіс Президента повідомляє у Telegram.
"Як відомо, минулого тижня після ПЛР-обстеження в першої леді було виявлено коронавірус і встановлено діагноз "позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія". Наразі перебіг хвороби відповідає пневмонії середнього ступеня важкості. Дихальна недостатність – 0. Дотації кисню не потребує. Стан Олени Зеленської стабільний", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що дружина Президента проходить антибактеріальну терапію, перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів.
Володимир Зеленський і діти здорові, здаватимуть чергові ПЛР-тести завтра.
Як повідомлялося, минулого тижня після ПЛР-обстеження в першої леді було виявлено коронавірус і встановлено діагноз "позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія".
16 червня першу леді було госпіталізовано.