Олена Зеленська одужує, але продовжує приймати антибіотики - ОП

Перша леді Олена Зеленська, яка продовжує лікування від COVID-19 і двобічної пневмонії, почувається краще та поступово одужує.

Про це 30 червня повідомляє Офіс Президента у Telegram.

"Олена Зеленська продовжує лікування від COVID-19 та спричиненої ним двобічної полісегментарної пневмонії у стаціонарному відділенні київської лікарні. Перша леді почувається краще та поступово одужує, але все ще продовжує антибактеріальну терапію та перебуває в ізоляції під наглядом лікарів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, після ПЛР-обстеження в першої леді було виявлено коронавірус і встановлено діагноз "позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія".

16 червня першу леді було госпіталізовано.

18 червня в ОП повідомляли, що перша леді продовжує лікування в стаціонарі київської лікарні, її стан наразі стабільний.