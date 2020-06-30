Олена Зеленська одужує, але продовжує приймати антибіотики - ОП
Укрінформ
Перша леді Олена Зеленська, яка продовжує лікування від COVID-19 і двобічної пневмонії, почувається краще та поступово одужує.
Про це 30 червня повідомляє Офіс Президента у Telegram.
"Олена Зеленська продовжує лікування від COVID-19 та спричиненої ним двобічної полісегментарної пневмонії у стаціонарному відділенні київської лікарні. Перша леді почувається краще та поступово одужує, але все ще продовжує антибактеріальну терапію та перебуває в ізоляції під наглядом лікарів", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, після ПЛР-обстеження в першої леді було виявлено коронавірус і встановлено діагноз "позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія".
16 червня першу леді було госпіталізовано.
18 червня в ОП повідомляли, що перша леді продовжує лікування в стаціонарі київської лікарні, її стан наразі стабільний.