Батьки та діти: Олена Зеленська представила спільний з ООН фотопроєкт

Фонд народонаселення ООН в Україні спільно з дружиною Президента Оленою Зеленською і низкою інших установ створили фотопроєкт, присвячений Дню батька.

Про це інформує Офіс Президента України у Facebook.

«Фонд Народонаселення ООН в Україні спільно з Оленою Зеленською, Офісом Президента та низкою інших установ реалізували чудовий фотопроєкт, присвячений Дню батька. У його межах відомі українські татусі поділилися власним досвідом батьківства», - йдеться у повідомленні.

Фотопроєкт до Дня батька / Фото: Фонд Народонаселення ООН в Україні – UNFPA Ukraine

Ознайомится з фотопроєктом можна за посиланням.

У фотопроєкті знялися зі своїми дітьми відомі народні депутати, посадовці, спортсмени, артисти.

Зокрема, серед посадовців - міністр юстиції України, тато Єлизавети, Уляни, Соломії і Нестора Денис Малюська, міністр закордонних справ України, тато Єгора та Любові Дмитро Кулеба, головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я України, тато Дар'ї Віктор Ляшко, заступник керівника Офісу Президента України, тато Семена Кирило Тимошенко.