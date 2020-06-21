Google вітає батьків дудлом-аплікацією

В Україні 21 червня відзначають День батька - Google підготував веселий Doodle.

В честь свята Google підготував спеціальний дудл, який допоможе створити красиву і оригінальну листівку для батька.

Третя неділя червня - саме в цей день встановлений указом Президента №274/2019 від 18.05.2019 року для святкування Дня Батька.

Головною метою святкування Дня Батька в Україні є забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї як основи суспільства через підвищення статусу чоловіка до батька у виховному процесі дітей.

У проєкті указу Кабміну зазначалося, що День батька засновується з метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім'ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей.