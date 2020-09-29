Французькі вчені виявили молекулу, ефективну проти коронавірусу

Французькі вчені виявили молекулу, ефективну проти коронавірусу

Укрінформ
Науковці Інституту Пастера (Лілль, Франція) досліджують молекулу, яка може стати основою для створення ефективних ліків від коронавірусу. 

Про це Інститут повідомив у Tвіттері, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Дослідники виявили молекулу, ефективну проти коронавірусу. Наступний етап – клінічні випробування, які потребують додаткового фінансування», - зазначається у дописі.

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У дослідженнях задіяно 30 науковців.

Назва молекули тримається у таємниці.

Як повідомлялося, у Китаї десятки тисяч людей вже отримали щеплення від нового коронавірусу попри те, що безпеку та ефективність застосованої вакцини наразі не доведено.

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