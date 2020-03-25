У Словаччині зобов’язали носити маски на вулиці

Новий уряд Словаччини оголосив нові заходи щодо боротьби з поширенням коронавірусу в країні, включаючи обов’язкове носіння маски на вулиці.

Про це повідомляє The Slovak Spectator.

"Новопризначений уряд на чолі з Ігором Матовічем запровадив низку нових заходів у додаток до вже існуючих, які діють у Словаччині з 13 березня", - йдеться у повідомленні.

Так, одним із нових заходів є обов’язкове носіння маски поза межами будинку, навіть на вулиці. Громадяни також повинні тримати відстань у 2 метри між собою як на вулиці, так і у середині приміщень. Щонеділі закриваються усі без винятку магазини для дезінфекції. Триває заборона на організацію масових заходів.

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Для літніх людей, віком 65+, встановили 3 години для закупівлі необхідного (з 9 до 12 години).

Як повідомляв Укрінформ, за даними сайту Worldometers, у світі зареєстровано 392 336 випадків зараження коронавірусом, з них 103 393 особи одужали та 17 147 осіб померли.