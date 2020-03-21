У Словаччині призначили новий уряд

Президент Словаччини Зузана Чапутова призначила новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Ігорем Матовичем.

Про це повідомляє AP.

«Чотиристоронній коаліційний уряд був призначений у Словаччині в суботу», - йдеться в повідомленні. У правлячу коаліцію ввійшли чотири партії OĽaNO, Ми - сім'я, SaS і За людей.

Уряд очолює Ігор Матович, чия правоцентристська партія OĽaNO набрала 25% голосів 29 лютого.

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Всі присутні на церемонії приведення до присяги були в захисних масках і рукавичках на тлі небезпеки поширення коронавірусу Covid-19. У Словаччині нині зареєстровано 137 підтверджених випадків.

Станом на другу половину дня 21 березня в світі зафіксовано 286 696 випадків зараження коронавірусом, 11 889 смертей і 93 602 випадки одужання.