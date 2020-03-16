На кордоні зі Словаччиною працюють два пункти пропуску

На даний момент на кордоні зі Словаччиною пропуск українські прикордонники здійснюють лише в двох автомобільних пунктах пропуску «Малий Березний» та «Ужгород».

Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужба.

Станом на ранок 16 березня черги легкового та пасажирського транспорту в цих пунктах пропуску на виїзд з України відсутні.

Пропуск пішоходів не здійснюється.

У ДПСУ нагадують, що можуть в’їхати в Україну: громадяни України; особи, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, є подружжям або дітьми громадян України, працівники іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, акредитованих в Україні, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей; водії та обслуговуючий персонал вантажних транспортних засобів, члени екіпажів. В’їзд в Україну інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством закордонних справ.

Не можуть в’їхати в Україну: громадяни інших країн та особи без громадянства.

РНБО рекомендує громадянам України утриматися від виїзду за кордон, а тим, хто перебуває за кордоном – повернутися до 17 березня (00.00 17 березня припиняються регулярні пасажирські перевезення через державний кордон України).

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Як повідомлялося, за останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. Із них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.