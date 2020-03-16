На кордоні зі Словаччиною працюють два пункти пропуску
Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужба.
Станом на ранок 16 березня черги легкового та пасажирського транспорту в цих пунктах пропуску на виїзд з України відсутні.
Пропуск пішоходів не здійснюється.
У ДПСУ нагадують, що можуть в’їхати в Україну: громадяни України; особи, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, є подружжям або дітьми громадян України, працівники іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, акредитованих в Україні, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей; водії та обслуговуючий персонал вантажних транспортних засобів, члени екіпажів. В’їзд в Україну інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством закордонних справ.
Не можуть в’їхати в Україну: громадяни інших країн та особи без громадянства.
РНБО рекомендує громадянам України утриматися від виїзду за кордон, а тим, хто перебуває за кордоном – повернутися до 17 березня (00.00 17 березня припиняються регулярні пасажирські перевезення через державний кордон України).
Як повідомлялося, за останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. Із них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.
Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.