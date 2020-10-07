Кличко - про ситуацію з COVID-19 у школах: Динаміка негативна

Ситуація щодо захворюваності на COVID-19 у навчальних закладах Києва наразі контрольована, проте динаміка негативна.

Про це на брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, передає кореспондент Укрінформу.

"Що стосується навчального процесу в нашому місті. Ситуація в школах та дитячих садках поки контрольована, але динаміка, відверто говоримо, негативна", - сказав Кличко.

За його словами, станом на 7 жовтня у столиці на карантин закрито 3 школи - дві у Печерському районі й одна в Оболонському - через випадки захворювання вчителів. Водночас збільшилася кількість класів, які відправили на самоізоляцію через захворювання учнів.

"Сьогодні на дистанційному навчанні загалом 377 класів у 152 школах Києва", - поінформував міський голова.

Він повідомив, що у Києві хворіють на коронавірусну хворобу 410 школярів і 302 педагоги.

Водночас за словами Кличка, у столичних дитячих садках теж спостерігається зростання захворюваності.

"Через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 47 груп у 41 садку. Три садочки зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитсадках столиці зараз понад 58%", - поінформував він.

Як повідомлялося, в Україні станом на 7 жовтня лабораторно підтверджено 239 337 випадків COVID-19, з них за добу 4 753.

У Києві підтверджених випадків захворювання на COVID-19 зареєстровано 25 474, за добу 383.