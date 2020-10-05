Кличко: Київ дозволив міжнародні футбольні матчі за присутності 30% глядачів

У столиці дозволили проводити міжнародні матчі з футболу за присутності 30 відсотків глядачів.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції, повідомляє Офіційний портал Києва.

"Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення, на яке очікували і українські футболісти, і уболівальники. Київ погодився із пропозицією Української асоціації футболу щодо проведення міжнародних матчів під егідою УЄФА за присутності уболівальників на трибунах. Місця на стадіонах можна буде заповнювати на 30 відсотків. Підкреслю: це стосується лише міжнародних матчів", - сказав Віталій Кличко.

Із дотриманням протиепідемічних вимог та правил дозволили часткове залучення вболівальників на гру кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи серед молодіжних команд України та Румунії (9 жовтня, стадіон "Оболонь-Арена"), на матчі Ліги націй УЄФА Україна - Німеччина та Україна - Іспанія, що пройдуть на НСК "Олімпійський" відповідно 10-го та 13 жовтня.

"Тож будемо чекати, уболівати і дотримуватися правил безпеки на стадіонах", – наголосив Віталій Кличко.

Фото: kyivcity.gov.ua.