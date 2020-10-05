ФК "Шахтар" здав позапланові тести на COVID-19
Укрінформ
У понеділок, 5 жовтня, У заміському комплексі "Святошин" під Києвом тренерський штаб, футболісти та персонал першої футбольної команди донецького "Шахтаря" здали тести на COVID-19.
Позапланове тестування пройшло у зв'язку із виявленими напередодні позитивними результатами у двох гравців та двох співробітників, повідомляє пресслужба донецького клубу.
Тестування проводили фахівці сертифікованої лабораторії "МедЛаб".
Результати очікуються у вівторок у першій половині дня.
Фото: shakhtar.com.