ФК "Шахтар" здав позапланові тести на COVID-19

У понеділок, 5 жовтня, У заміському комплексі "Святошин" під Києвом тренерський штаб, футболісти та персонал першої футбольної команди донецького "Шахтаря" здали тести на COVID-19.

Позапланове тестування пройшло у зв'язку із виявленими напередодні позитивними результатами у двох гравців та двох співробітників, повідомляє пресслужба донецького клубу. Тестування проводили фахівці сертифікованої лабораторії "МедЛаб". Читайте також: У Пятова і Степаненка коронавірус, «Шахтар» пішов на самоізоляцію Результати очікуються у вівторок у першій половині дня. Фото: shakhtar.com.