У Пятова і Степаненка коронавірус, «Шахтар» пішов на самоізоляцію

Пятов і Степаненко проходили тестування перед від'їздом до табору збірної України.

Воротар «Шахтаря» Андрій Пятов і півзахисник Тарас Степаненко здали позитивні тести на коронавірус. Також COVID-19 діагностований у двох співробітників донецького клубу, повідомляє офіційний сайт «Шахтар».

«Шахтар» в повному складі пішов на самоізоляцію. У понеділок і четвер футболісти, тренерський штаб і персонал «гірників» пройдуть додаткове тестування на коронавірус.

«Гірники» отримали результати ПЛР-тестів після матчу 5-го туру УПЛ проти «Десни» (2:2). Пятов вийшов в старті «Шахтаря», а Степаненко з'явився на полі після перерви.

Пятов і Степаненко проходили тестування перед від'їздом до табору збірної України. «Синьо-жовті» 7 жовтня проведуть товариський матч проти Франції. 10 і 13 жовтня команда Андрія Шевченка зіграє з Німеччиною та Іспанією в Лізі націй.