"Десна" відібрала очки у "Шахтаря" у чемпіонаті України з футболу

Чемпіонат України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ) продовжив у неділю, 4 жовтня, матч на стадіоні імені Юрія Гагаріна у Чернігові.

Поєдинок поєдинок, 5-го туру національної першості між чернігівською "Десною" та чинним чемпіоном країни донецьким "Шахтарем" завершився внічию - 2:2, повідомляє Укрінформ. М'ячі забили: Андрій Мостовий (17-а хвилина), Андрій Тотовицький (26) - у складі "Десни", Віктор Коваленко (4), Дентіньйо (79) - у "Шахтаря". На неділю, 4 жовтня, також запланований поєдинок між ковалівським "Колосом" та "Маріуполем". Результати інших поєдинків: "Дніпро-1" - "Ворскла" (Полтава) - 2:2 голи: Олександр Назаренко (14-та хвилина), Сергій Булеца (90+5) - Владислав Кулач (42), Ібрагім Кане (66). "Рух" - "Львів" - 0:0. "Інгулець" - "Минай" - 1:1 Голи: Ніка Сичинава (33, з пенальті) - Анатолій Нурієв (9, з пенальті). "Олімпік" (Донецьк) - "Олександрія" - 3:2 голи: Шахаб Зейхеді (8), Владислав Бабогло (25 - автогол), Іван Зотко (44, з пенальті) - Артем Сітало (61), Дмитро Гречишкін. "Динамо" (Київ) - "Зоря" (Луганськ) - 1:1. голи: Беньямін Вербич (75) - Владислав Кочергін (65). Читайте також: "Олімпік" обіграв "Олександрію" у матчі футбольної Прем'єр-ліги Турнірне становище: Турнірне становище: "Динамо" - 11 очок (після 5-ти ігор), "Ворскла" - 11 очок (5), "Шахтар" - 9 (5), "Десна" - 9 (5), "Олімпік" - 9 (5), "Колос" - 7 (4), "Маріуполь" - 7 (4), "Олександрія" - 6 (5), "Зоря" - 5 (5), "Інгулець" - 4 (5), "Минай" - 4 (4), "Дніпро-1" - 2 (5), "Рух" - 2 (5), "Львів" - 1 (4).