"Олімпік" обіграв "Олександрію" у матчі футбольної Прем'єр-ліги

Черговий, 5-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ) у неділю, 4 жовтня, продовжив матч на київському стадіоні імені Валерія Лобановського.

Поєдинок донецького "Олімпіка" з "Олександрією" завершився з рахунком 3:2 на користь номінальних господарів, повідомляє Укрінформ.

Авторами голів стали: Шахаб Зейхеді, який вивів "Олімпік" вперед на на 8-й хвилині, Владислав Бабогло (25 - автогол), Іван Зотко (44, з пенальті), а також Артем Сітало (61) та Дмитро Гречишкін (90+2, з пенальті) - у складі "Олександрії".

На сьогодні також заплановані поєдинки чернігівської "Десни" з донецьким "Шахтарем", київського "Динамо" з луганською "Зорею", ковалівського "Колоса" з "Маріуполем".

Результати інших поєдинків:

"Дніпро-1" - "Ворскла" (Полтава) - 2:2

голи: Олександр Назаренко (14-та хвилина), Сергій Булеца (90+5) - Владислав Кулач (42), Ібрагім Кане (66).

"Рух" - "Львів" - 0:0.

"Інгулець" - "Минай" - 1:1

Голи: Ніка Сичинава (33, з пенальті) - Анатолій Нурієв (9, з пенальті).

Турнірне становище: Турнірне становище: "Ворскла" - 11 очок (після 5-ти ігор), "Динамо" - 10 (4), "Олімпік" - 9 (5), "Шахтар" - 8 (4), "Десна" - 8 (4), "Колос" - 7 (4), "Маріуполь" - 7 (4), "Олександрія" - 6 (5), "Інгулець" - 4 (5), "Минай" - 4 (4), "Зоря" - 4 (4), "Дніпро-1" - 2 (5), "Рух" - 2 (5), "Львів" - 1 (4).

Фото пресслужби ФК "Олімпік".