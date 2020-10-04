Велика Британія може відмовитись від матчів футбольного Євро-2020 через коронавірус

Уряд Великої Британії не виключає, що сім матчів чемпіонату Європи-2020 з футболу, перенесеного на 2021 рік, які мають відбутися на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, можуть бути скасовані через пандемію коронавірусу.

"Я дуже сподіваюся, що турнір пройде. Але, з огляду на цей вірус і його непередбачуваність, я не можу дати залізної гарантії. Уболівальники не захочуть проведення турніру, якщо це буде небезпечно. Але якщо це буде безпечно, то, звичайно, ми працюватимемо над цим. Ми плануємо, виходячи з цього, але цієї зими ми знову зіткнемося з цією хворобою. Приймаючи рішення, я буду в першу чергу керуватися здоров'ям людей", - наводить The Sun слова державного секретаря зі спорту Великої Британії Олівера Даудена, передає Укрінформ.

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На "Вемблі" заплановані сім матчів: три гри групового етапу за участю збірної Англії, матч 1/8 фіналу, півфінали і фінал.

Фото: stadions.org/europe/england/stadion-uembli.