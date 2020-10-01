Збірна України та наші клуби в єврокубках можуть проводити матчі з глядачами

УЄФА дозволив заповнювати стадіони на 30%.

УЄФА дозволив заповнювати стадіони на 30%. Повернення уболівальників на трибуни очікується вже з наступного тижня в поєдинках національних збірних, повідомляє сайт УЄФА.

Для проведення матчів з уболівальниками необхідний дозвіл місцевої влади. У той же час, фанати команди-гостей не зможуть потрапити на стадіони.

Таким чином, матчі збірної України в Лізі націй 10 і 13 жовтня з Німеччиною та Іспанією можуть пройти з присутністю глядачів. При такому ж алгоритмі (з дотриманням карантинних норм та засобів особистого захисту) можливе проведення матчів «Динамо», «Шахтаря» і «Зорі» в єврокубках.

Минулого тижня УЄФА успішно протестував технологію з використанням термальних сканерів під час матчу за Суперкубок УЄФА.