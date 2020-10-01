Жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА: "Шахтар" зіграє з "Реалом", "Динамо" - з "Барселоною"

Українські футбольні клуби "Динамо" (Київ) і "Шахтар" (Донецьк) отримали суперників у груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА.

За підсумками жеребкування, яке відбулося сьогодні в Женеві (Швейцарія), "Шахтарю" у квартеті В дісталися іспанський "Реал", італійський "Інтер" та німецька "Боруссія" (Менхенгладбах); "Динамо" у групі G зіграє з італійським "Ювентусом", іспанською "Барселоною" та угорським "Ференцварошем".

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Матчі першого туру пройдуть 20-21 жовтня.

У період з жовтня по грудень кожна команда групи зіграє з суперниками по матчу вдома і на виїзді. Дві найсильніші клуби кожного з квартетів потраплять до 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного футбольного турніру континенту. Крім того, вісім клубів, що посядуть треті місця, продовжать боротьбу в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.