Збірна Франції з футболу назвала склад на товариський матч з Україною
Як повідомляє пресслужба УАФ, Дешам оприлюднив склад під час пресконференції у Парижі 1 жовтня, передає Укрінформ.
Французський наставник для підготовки до товариського матчу зі збірною України та до поєдинків у Лізі націй проти Португалії та Хорватії викликав 23 футболістів.
Склад збірної Франції:
воротарі - Уго Льоріс ("Тоттенгем", Англія), Стів Манданда ("Марсель"), Майк Меньян ("Лілль");
захисники - Рафаель Варан ("Реал", Іспанія), Люка Дінь ("Евертон", Англія), Люка Ернандес ("Баварія", Німеччина), Преснель Кімпембе ("ПСЖ"), Клеман Лангле ("Барселона", Іспанія), Лео Дюбуа ("Ліон"), Дайо Умапекано ("Лейпциг", Німеччина);
півзахисники - Н'Голо Канте ("Челсі", Англія), Стівен Н'Зонзі, Едуарду Камавінга (обидва - "Ренн"), Адріан Рабьйо ("Ювентус", Італія), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Англія), Корентен Толіссо ("Баварія", Німеччина);
нападники - Олів'є Жиру ("Челсі", Англія), Антуан Грізманн ("Барселона", Іспанія), Кіліан Мбаппе ("ПСЖ"), Кінгслі Коман ("Баварія", Німеччина), Антоні Марсьяль ("Манчестер Юнайтед", Англія), Віссам Бен Єддер ("Монако"), Уссем Ауар ("Ліон").
Збір французької команди розпочнеться 5 жовтня.
Нагадаємо, товариський поєдинок між збірними Франції та України відбудеться 7 жовтня в Сен-Дені. Початок зустрічі - о 22.10 за київським часом.
Фото: uaf.ua.