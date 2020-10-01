Збірна Франції з футболу назвала склад на товариський матч з Україною

Головний тренер футбольної збірної Франції Дідьє Дешам оголосив імена гравців, які готуватимуться до найближчих поєдинків команди проти України, Португалії та Хорватії.

Як повідомляє пресслужба УАФ, Дешам оприлюднив склад під час пресконференції у Парижі 1 жовтня, передає Укрінформ.

Французський наставник для підготовки до товариського матчу зі збірною України та до поєдинків у Лізі націй проти Португалії та Хорватії викликав 23 футболістів.

Склад збірної Франції:

воротарі - Уго Льоріс ("Тоттенгем", Англія), Стів Манданда ("Марсель"), Майк Меньян ("Лілль");

захисники - Рафаель Варан ("Реал", Іспанія), Люка Дінь ("Евертон", Англія), Люка Ернандес ("Баварія", Німеччина), Преснель Кімпембе ("ПСЖ"), Клеман Лангле ("Барселона", Іспанія), Лео Дюбуа ("Ліон"), Дайо Умапекано ("Лейпциг", Німеччина);

півзахисники - Н'Голо Канте ("Челсі", Англія), Стівен Н'Зонзі, Едуарду Камавінга (обидва - "Ренн"), Адріан Рабьйо ("Ювентус", Італія), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Англія), Корентен Толіссо ("Баварія", Німеччина);

нападники - Олів'є Жиру ("Челсі", Англія), Антуан Грізманн ("Барселона", Іспанія), Кіліан Мбаппе ("ПСЖ"), Кінгслі Коман ("Баварія", Німеччина), Антоні Марсьяль ("Манчестер Юнайтед", Англія), Віссам Бен Єддер ("Монако"), Уссем Ауар ("Ліон").

Збір французької команди розпочнеться 5 жовтня.

Нагадаємо, товариський поєдинок між збірними Франції та України відбудеться 7 жовтня в Сен-Дені. Початок зустрічі - о 22.10 за київським часом.

Фото: uaf.ua.