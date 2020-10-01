"Ліверпуль" хоче розпрощатися з трьома футболістами

Одразу троє гравців можуть залишити найближчим часом знаменитий англійський футбольний клубу "Ліверпуль".

Називаються прізвища форварда Раяна Брюстера, а також хавбеків Гаррі Вілсона та Марко Груїча, повідомляє видання Goal.

Німецький головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп не може гарантувати молодим футболістам ігрову практику, тому вони перейдуть до інших команд. Брюстер може піти до "Шеффілд Юнайтед", а "Бернлі" готовий заплатити за Вілсона 12 млн фунтів. Серб Груїч після оренди к німецькій "Герті" може знову опинитися в Бундеслізі - у клубі "Боруссія" (Менхенгладбах).

"Ліверпуль" розраховує отримати за цих футболістів 50 млн фунтів.

Фото: goal.com.