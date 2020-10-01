Гвардіола підтвердив, що Зінченко залишається в «Ман Сіті»
Укрінформ
У новому сезоні Зінченко поки не зіграв жодного матчу за «Городян».
Захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко залишиться в клубі, що підтвердив головний тренер Хосеп Гвардіола, повідомляє видання manchestereveningnews.co.uk.
Відсутність Зінченка в заявці на матч Кубка англійської ліги з «Бернлі» (3:0) Гвардіола пояснив травмою, через яку футболіст також пропустить матчі збірної України в жовтні. На питання, чи залишиться Зінченко в клубі після закриття трансферного вікна, Гвардіола відповів ствердно.
Повідомлялося про інтерес «Барселони» до Зінченка. Передбачалося, що після продажу Зінченка «Ман Сіті» може придбати Ніколаса Тальяфіко з «Аякса».
У суботу, 3 жовтня, команда Гвардіоли зіграє з «Лідсом» в 4-му турі АПЛ. Початок - о 19:30 за київським часом.