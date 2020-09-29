«Ман Сіті» хоче позбутися Зінченка заради захисника «Аякса»

Трансфер Ніколаса Тальяфіко залежить від того, чи зможе «Ман Сіті» знайти інший клуб Зінченку.

Український лівий захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко незабаром може піти з клубу, пише видання telegraph.co.uk.

«Ман Сіті» на позицію Зінченка хочуть підписати Ніколаса Тальяфіко з «Аякса». Однак, цей трансфер залежить від того, чи зможе «Ман Сіті» знайти інший клуб Зінченку.

Раніше повідомлялося, що в послугах Зінченка зацікавлена ​​«Барселона», яка бажає його орендувати. Нещодавно Зінченко повернувся до тренувань в загальній групі «Ман Сіті». Українець пропустив стартові матчі команди в сезоні через м'язову травму.

Як повідомляв Укрінформ, в матчі 3-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» програв на своєму полі «Лестеру» 2:5.