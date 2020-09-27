АПЛ: «Ман Сіті» програв «Лестеру», Зінченко був у запасі

Команда Хосепа Гвардіоли зазнала першої поразки в сезоні.

В матчі 3-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» програв на своєму полі «Лестеру» 2:5, повідомляв Укрінформ.

В першому таймі суперники обмінялися голами. На 4-й хвилині Марез вивів «Ман Сіті» вперед. А на 37-й хвилині Варді з пенальті зрівняв рахунок.

Після перерви Варді забив ще двічі. Інші голи гостей в активі Меддісона і Тілеманса. У «Ман Сіті» в кінці матчу забив Аке. 5:2 – несподівана перемога «Лестера».

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко відновився після травми і провів матч в запасі.

Як повідомляв Укрінформ, в матчі 2-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Ман Сіті» обіграв «Вулвергемптон» 3:1.

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