АПЛ: «МЮ» драматично переміг «Брайтон»

Перша перемога в сезоні команди Уле Гуннара Сульшера.

В матчі 3-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» на виїзді обіграв «Брайтон» 3:2, повідомляє Укрінформ.

Перший тайм завершився внічию 1:1. Господарі вийшли вперед після того, як Мопе реалізував пенальті. А через три хвилини захисник «Брайтона» Данк забив у власні ворота.

Після перерви Решфорда вивів гостей вперед. На 5-й компенсованій хвилині Марч рахунок зрівняв. Однак, «Брайтон» не втримав нічию. Гості на 10-й компенсованій хвилині заробили пенальті. Його реалізував Фернандеш, який і приніс «МЮ» перемогу 3:2.

Після двох матчів «МЮ» набрав 3 очки і перебуває в середині турнірної таблиці. По дві перемоги після 2-х турів у «Лестера», «Евертона», «Арсеналу», «Ліверпуля» і «Крістал Пелас»

Головні матчі 3-го туру: «Ман Сіті» - «Лестер» (27 вересня, 18:30) і «Ліверпуль» - «Арсенал» (28 вересня, 22:00).

Фото: NMC Pool