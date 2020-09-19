АПЛ: «МЮ» сенсаційно програв «Крістал Пелас»

Команда Уле Гуннара Сульшера розпочала сезон з домашньої поразки.

В матчі 2-го туру чемпіонаті англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» програв на своєму полі «Крістал Пелас» 1:3, повідомляє Укрінформ.

«Манчестер Юнайтед» пропускав перший тур через участь у завершальній стадії Ліги Європи. В стартовому матчі «МЮ» приймав на своєму полі «Крістал Пелас» і несподівано програв перший тайм 0:1. У гостей на 7-й хвилині забив Таунсенд.

Після перерви лондонці подвоїли свою перевагу після голу Заа. Лише на 81-й хвилині «МЮ» відіграв один м’яч – відзначився ван де Бек. Однак, Заа забив вдруге і приніс «Крістал Пелас» сенсаційну перемогу 3:1.

В центральному матчі 2-го туру «Челсі» прийматиме на своєму полі «Ліверпуль». Поєдинок відбудеться 20 вересня, початок – о 18:30.

Як повідомляв Укрінформ, «Ліверпуль» розпочав новий чемпіонат з домашньої перемоги над «Лідсом» 4:3.

Фото: Getty Images