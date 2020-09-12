АПЛ: «Ліверпуль» стартував з перемоги над «Лідсом»

Команда Юргена Клоппа перемогла завдяки хет-трику Салаха.

Сьогодні стартував чемпіонат англійської прем’єр-ліги (АПЛ). В першому матчі нового сезону «Ліверпуль» обіграв вдома «Лідс» 4:3, повідомляє Укрінформ.

Чинний чемпіон АПЛ розпочав захист свого титулу з домашнього матчу проти новачка дивізіону – «Лідса». Команди подарували результативний перший тайм. «Ліверпуль» забив тричі (Салах - двічі, ван Дейк), на що гості відповіли двома голами (Гаррісон, Бемфорд).

Після перерви «Лідс» знову зрівняв рахунок (Кліх). «Ліверпуль» здобув перемогу лише завдяки пенальті на 88-й хвилині, який реалізував Салах. 4:3 – непроста перемога «Ліверпуля».

Як повідомляв Укрінформ, в матчі першого туру «Арсенал» обіграв на виїзді «Фулгем» 3:0.

Фото: theguardian.com