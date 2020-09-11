«Ліверпуль» починає захист титулу

У найближчі вихідні стартує англійська прем’єр-ліга.

АПЛ повертається після історичного сезону, в якому була значна перерва через пандемію коронавірусу, і в якому «Ліверпуль» із солідним очковим запасом вперше за 30 років став чемпіоном країни. Чого чекати у дебютному турі аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч «Тоттенгем» - «Евертон»: першими у новому сезоні заб’ють лондонці. Коефіцієнт 1.53

«Тоттенгем» та «Евертон» кожного сезону вражають своїм підбором виконавців. І якщо «Шпори» завдяки цьому в останні сезони потрапляють у зону єврокубків (хоча за підсумками минулого чемпіонату зіграють лише у кваліфікації Ліги Європи), то інвестиції в мерсисайдську команду є неокупними. «Іриски» майже постійно закінчують сезон у середині турнірної таблиці. Тим не менш, поєдинок першого туру АПЛ точно буде дуже цікавим: обом командам захочеться показати вищі результати, ніж у попередньому розіграші АПЛ.

Жозе Моурінью вдалося втримати команду у єврокубковій зоні. Команда фінішувала на шостому місці в АПЛ, випередивши зухвалий «Вулвергемптон». «Шпори» розраховували на те, щоб розпочати єврокубкові виступи із другого раунду кваліфікації, але перемога «Арсеналу» у фіналі Кубка Англії звела все нанівець.

Прихід Карло Анчелотті у мерсисайдський клуб був одним із топ-підписань в історії «Евертона». Нагадайте, коли ще головним тренером команди був фахівець, який здобував перемоги у Лізі чемпіонів, тренував такі топ-колективи, як «Мілан», ПСЖ, «Реал» та «Баварію»? Мабуть, що ніколи. Щоправда у минулому сезоні всіх тренерських вмінь Анчелотті не вистачило для того, щоб хоча б створити ілюзію боротьби за потрапляння у єврокубки.

«Тоттенгем» - «Евертон». Прогноз

Перемога «Тоттенгема» виглядає більш реальним варіантом станом на перший тур. Але в подальшому, якщо «Евертон» розіграється, то буде складнішим суперником для всіх без винятку команд Прем’єр-ліги.

Прогноз на матч «Фулгем» - «Арсенал»: гості розпочнуть сезон з перемоги. Коефіцієнт 1.58

У «Канонірів» серйозне завдання – гідно виступити у чемпіонаті: хоча команда зіграє в наступному розіграші єврокубків, досягти мети їй вдалося лише завдяки перемозі у Кубку Англії – у чемпіонаті «Арсенал» фінішував лише у середині турнірної таблиці.

Щодо «Фулгема», то підопічні Стіва Паркера стали третьою командою чемпіонату, яка здобула путівку в елітний дивізіон Англії. Вдалося це лише завдяки плей-офф: у фіналі «Дачники» виявилися сильнішими за «Брентфорд», який дуже давно не виходив до вищого дивізіону чемпіонату. Тим не менш, «Фулгем» повертається в еліту після нетривалої паузи в один сезон, коли команда, витративши багато коштів, зайняла в підсумку останнє місце. Нинішній колектив Стіва Паркера не менш амбіціозний, але більш зважений в питаннях підписання нових виконавців, тому в АПЛ глядачі побачать приблизно той-самий «Фулгем», що і сезон тому в Чемпіоншипі.

Проте щодо самої форми «Дачників», робити якісь певні висновки ще зарано. У Чемпіоншипі завжди дуже багато боротьби, і недарма цей чемпіонат називають найцікавішим із усіх тих, що є другими за рангом дивізіонами. Щоправда, в особистих зустрічах із «Арсеналом» у «Фулгема» не такі вже й погані результати: команда постійно забивала лондонцям, і хоча має п’ятиматчову серію поразок, була здатна створити певні проблеми «Канонірам». Інша справа, що зараз представляє із себе «Фулгем».

На відміну від всіх команд АПЛ (окрім «Ліверпуля») новий сезон для підопічних Мікеля Артети вже розпочався. І розпочався досить успішно: перемога над «Ліверпулем» у Суперкубку точно додала оптимізму перед новим розіграшом АПЛ.

Підопічні Артети на сьогоднішній день мають п’ятиматчеву серію без поразок, здобувши перемогу у кожному із останніх чотирьох поєдинків. Із такими результатами «Каноніри» цілком можуть розраховувати на успішний старт у новому чемпіонаті, де у суперниках в них - новачок АПЛ. Слабка сторона – гра в захисті, де «Арсенал» продовжує бути не досить надійним (чотири із п’яти поєдинків команда Артети закінчувала із пропущеними м’ячами). Але результативність у атаці сприяла успіху в останніх поєдинках, і саме на це і будуть орієнтуватися лондонці.

«Фулгем» - «Арсенал». Прогноз

Лондонці розпочнуть сезон з перемоги над новачком АПЛ. І вона буде досить результативною.

Прогноз на матч «Ліверпуль» - «Лідс»: господарі виграють перший тайм. Коефіцієнт 1.78

Головна афіша першого туру. «Ліверпуль» починає захист чемпіонського титулу, здобутого вперше за 30 років. А «Лідс» грає перший матч в еліті, куди клуб повернувся через 16 років.

Команда Юргена Клоппа впевнено виграла АПЛ (перевага над «Ман Сіті» у 18 очок), але провалила усі кубкові турніри. «Ліверпуль» не зміг захистити титул переможця ЛЧ, поступившись в 1/8 фіналу «Атлетіко» (0:1 і 2:3). На старті цього сезону «Ліверпуль» програв матч за Суперкубок Англії, поступившись «Арсеналу» (1:1, серія пенальті 4:5).

В міжсезоння «Червоні» зіграли також три контрольні матчі. Вони перемогли «Штутгарт» (3:0), зіграли внічию з «РБ Зальцбург» (2:2) і розгромили «Блекпул» (7:2).

Команда, за яку вболівають не лише в Англії, впевнено виграла в минулому сезоні Чемпіоншип. Команда Марсело Бьєлси пропустила менше за всіх – 35 пропущених м’ячів в 46 поєдинках. Наразі у «Лідса» триває безпрограшна серія з 8 матчів (7 перемог, 1 нічия). В міжсезоння команда не грала спарингів, тому оцінити її готовність до старту в АПЛ буде важко.

«Ліверпуль» - «Лідс». Прогноз

Останні два сезони «Ліверпуль» розпочинав в АПЛ з крупної перемоги. Станеться вона і цього разу. Якщо Бьєлса раптом не передумає, то ми станемо свідками видовищного і результативного матчу.