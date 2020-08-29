«Арсенал» обіграв «Ліверпуль» і завоював Суперкубок Англії
Укрінформ
Лондонський клуб виграв Суперкубок Англії в 16-е в історії.
В матчі за Суперкубок Англії «Арсенал» обіграв «Ліверпуль» - 1:1, 5:4 в серії пенальті, повідомляє Укрінформ.
На «Вемблі» в матчі за перший трофей нового футбольного сезону в Англії зустрілися чемпіон країни – «Ліверпуль» та володар Кубка Англії – «Арсенал». Перший тайм завершився на користь «Канонірів» 1:0. За лондонський клуб на 12-й хвилині забив Обамеянг.
Лише на 75-й хвилині «Ліверпуль» відігрався – відзначився Мінаміно. Основний час завершився внічию 1:1. А в серії пенальті переміг «Арсенал» - вирішальний одинадцятиметровий забив Обамеянг.
Як повідомляв Укрінформ, «Ліверпуль» в 19-е виграв чемпіонат Англії і став найтитулованішим клубом країни.
Фото: Getty Images