"Ліверпуль" став найтитулованішим футбольний клубом Англії

"Ліверпуль", який напередодні у 19-й раз став чемпіоном Англії з футболу, вийшов на чисте перше місце серед клубів країни по числу здобутих трофеїв.

Як інформує Sport24, крім чемпіонських титулів, в активі мерсисайдців 7 Кубків Англії, 8 Кубків ліги і 9 трофеїв у єврокубках (разом - 43).

"Червоні" перевершили "Манчестер Юнайтед". На рахунку манкуніанців 42 трофея - 20 чемпіонських титулів, 12 Кубків Англії, 5 Кубків ліги і 5 єврокубкових успіхів.

Нагадаємо, "Ліверпуль" достроково завоював титул завдяки поразці "Манчестер Сіті" від "Челсі" (1:2) в 31-му турі Англійської прем'єр-ліги (АПЛ).

Мерсисайдці оформили чемпіонство за сім турів до кінця першості. Це є новим рекордом ліги. Раніше найкраще досягнення належало "Манчестер Сіті" і "Манчестер Юнайтед", які ставали переможцями АПЛ за п'ять турів до кінця сезону в 2018 і 2001 роках відповідно.

Фото: liverpoolfc.com.