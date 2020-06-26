АПЛ: «Ман Сіті» програв «Челсі», «Ліверпуль» став чемпіоном

Український півзахисник Зінченко зіграв останні півгодини матчу.

В матчі 31-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» програв на виїзді «Челсі» 1:2. Цей результат дозволив «Ліверпулю» достроково стати чемпіоном, повідомляє Укрінформ.

Господарі вийшли вперед на 36-й хвилині після голу Пулішича. На початку другого тайму де Брюйне рахунок зрівняв. На 78-й хвилині Вілліан реалізував пенальті і знову вивів «Челсі» вперед. 2:1 – перемога «Челсі».

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко розпочав матч в запасі і вийшов на поле на 59-й хвилині, замінивши Менді. У цьому сезоні 23-річний футболіст забив 1 м’яч в 20 матчах за свій клуб.

В АПЛ з великим відривом лідирує «Ліверпуль» - 86 (31). «Ман Сіті» посідає друге місце – 63 (31). На третій позиції «Лестер» - 55 (31).

«Ліверпуль» завоював 19-й титул чемпіона Англії в історії клубу. Востаннє «Ліверпуль» вигравав титул в 1990-у році.

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