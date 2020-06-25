«Ліверпуль» за крок до титулу після перемоги над «Крістал Пелас»

Команда Юргена Клоппа може стати чемпіоном вже наступного туру.

В матчі 31-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Ліверпуль» вдома впевнено обіграв «Крістал Пелас» 4:0, повідомляє Укрінформ.

«Ліверпуль» забив двічі ще до перерви. Відзначились Александр-Арнольд і Салах. В другому таймі голи в активі Фабіньо і Мане. 4:0 – «Ліверпуль» за крок до чемпіонства.

В АПЛ з великим відривом лідирує «Ліверпуль» - 86 (31). «Ман Сіті» посідає друге місце – 63 (30). На третій позиції «Лестер» - 55 (31).

Аби вибороти чемпіонський титул «Ліверпулю» залишилось набрати 2 очки. В наступному турі, 2 липня, команда Клоппа їде в гості до «Манчестер Сіті».

Фото: The Guardian