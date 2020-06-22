АПЛ: «Ман Сіті» обіграв «Бернлі», Зінченко зіграв увесь матч

Команда Зінченка скоротила відставання від «Ліверпуля» до 20 очок.

В матчі 30-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» обіграв на своєму полі «Бернлі» 5:0, повідомляє Укрінформ.

Вже в першому таймі господарі зняли усі питання. Три м’ячі забили Фоден і Марез (двічі). Після перерви команда Хосепа Гвардіоли забила ще. Відзначилися Давид Сільва і Фоден. 5:0 – друга поспіль перемога «Ман Сіті» після рестарту АПЛ.

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко відіграв увесь матч на позиції лівого захисника. У цьому сезоні 23-річний футболіст забив 1 м’яч в 19 матчах за свій клуб.

В АПЛ з великим відривом лідирує «Ліверпуль» - 83 (30). «Ман Сіті» посідає друге місце – 63 (30). На третій позиції «Лестер» - 54 (30).

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