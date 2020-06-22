«Реал» не хоче грати матч ЛЧ з «Ман Сіті» у Великобританії

Мадридський клуб пропонує зіграти матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ в Лісабоні.

«Реал» пропонує перенести матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти «Манчестер Сіті» на нейтральний стадіон. Поєдинок може пройти в Лісабоні, де з 12 по 23 серпня відбудеться догравання плей-офф турніру в форматі «фіналу восьми», повідомляє theathletic.com.

«Реал» незадоволений ситуацією з коронавірусом у Великобританії. Представники «Реала» вважають недоречним проведення матчу в Манчестері через потенційний ризик для здоров'я футболістів і персоналу клубу.

В даний час всі ті, хто прибуває до Великобританії, повинні пройти двотижневий карантин. Постанови уряду країни будуть переглянуті в кінці червня. Можливо, умови карантину у Великобританії ослабнуть до серпня, коли має відбутися матч «Ман Сіті» з «Реалом».

Нагадаємо, в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Реал» вдома поступився «Ман Сіті» з рахунком (1:2). Матч-відповідь у Англії перенесли через пандемію коронавірусу.

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