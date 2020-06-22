Ла Ліга: «Реал» обіграв «Реал Сосьєдад» і став лідером

Мадридський клуб використав нагоду обійти «Барселону».

В матчі 30-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) «Реал» в гостях обіграв «Реал Сосьєдад» 2:1, повідомляє Укрінформ.

В Сан-Себастьяні «Реалу» протистояла команда, яка веде боротьбу за путівку в Лігу чемпіонів. Лише на 50-й хвилини мадридці вийшли вперед після голу з пенальті Серхіо Рамоса. Подвоїв перевагу гостей Бензема.

На 84-й хвилині Маріно один м’яч відіграв. У підсумку, «Реал» втримав переможний рахунок 2:1.

В Ла Лізі двовладдя. «Барселона» і «Реал» набрали по 65 очок. Однак, мадридці вийшли на перше місце, бо випереджають каталонців за додатковими показниками.

Фото: EFE