Ла Ліга: «Барселона» зіграла внічию з «Севільєю»

Каталонський клуб втратив важливі очки.

В центральному матчі 30-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) «Барселона» в гостях не зуміла обіграти «Севілью» 0:0, повідомляє Укрінформ.

Команда Мессі створила мало моментів і цілком логічно втратила очки в Севільї. В кінці матчу команди втратили стовідсоткові нагоди – не поцілили у ворота Суарес і Регульон.

«Барселона» набрала 65 очок і лідирує в Ла Лізі. У «Реала» на три очки менше і матч в запасі. Тепер мадридці можуть наздогнати конкурента , якщо 21 червня обіграють в Сан-Себастьяні місцевий «Реал Росьєдад».

Фото: Marca