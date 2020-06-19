«Золотий» матч «Шахтаря» і Моурінью проти «МЮ»

Головні події футбольної України та Європи цього вікенду.

Розпал червня, але ми слідкуємо не за матчами Євро-2020, а за розв’язками у топ-4 європейських чемпіонатів. Цього мідвіку поновлює змагання Англія, а на вихідних приєднується Італія. Франція та інші, що злякалися, нехай сидять кусають лікті.

Щодо Серії А, то протистоянь із приставкою «топ» одразу не буде. З нетерпінням очікуємо на гру симпатичних всім нейтральним вболівальникам «Аталанти» і «Лаціо» 24 червня.

Іспанські гранди рестартували із впевнених перемог над аутсайдерами. Але тепер на «Барселону» і «Реал» очікують виїзди до команд, що ведуть боротьбу за путівку у Лігу чемпіонів. Щось підказує: повернутися без втрат обом одразу не вдасться.

Центральною подією в АПЛ стане гра Жозе Моурінью проти колишньої команди. Тут і принциповість, і турнірна інтрига – перемога потрібна і «Тоттенгему», і «Манчестер Юнайтед».

У Німеччині буде битва за звання «чемпіона всієї іншої Німеччини». «Баварія» залишається поза конкуренцією і змагається фактично сама із собою.

В Україні є своя «Баварія» – це «Шахтар». Перемога над кризовою «Олександрією» принесе «гірникам» четверте чемпіонство поспіль. Куди більше інтриги у матчі «Десна» – «Зоря». Вочевидь, саме вони розіграють «бронзу» української Прем’єр-ліги. А раптом вийде і на більше замахнутися?

«Тоттенгем» – «Манчестер Юнайтед»

Ставка: тотал більше 3,5 голів Коефіцієнт: 3,10

Перед паузою на карантин не було жодних сумнівів щодо основного претендента на перемогу у цьому матчі: «Тоттенгем» ледь шкандибав, а «МЮ» демонстрував найкращу гру за час роботи Сульшера.

Що змінилося після карантину? Обидві команди радіють поверненню своїх найкращих нападників – Гаррі Кейна і Маркуса Решфорда. Дуже цікаво подивитися саме на зірку «Тоттенгема», адже останні півтора роки Кейн виглядав наче не до кінця відновленим. Сподіваємося, проблеми Гаррі позаду.

Оцінюючи орієнтовні склади команд, здається, що гра має бути результативною і прогноз від аналітиків Parimatch це підтверджує. Який сенс грати від оборони, якщо твої головні зірки – саме гравці атаки, до того ж обом командам потрібно лише перемагати. Адже і «Тоттенгему», і «МЮ» потрібно наздоганяти «Челсі», який зараз йде четвертим.

«РБ Лейпциг» - «Боруссія» (Дортмунд)

Прогноз: перемога «РБ Лейпциг» Коефіцієнт: 2,31

Дортмунду знову чогось забракло для боротьби із «Баварією». «Жовто-чорні» були найкращими з переслідувачів, але для «Срібної салатниці» цього замало. В останньому турі невмотивована «Боруссія» поступилася «Майнцу» і тепер ризикує втратити навіть друге місце. Втім, медалі нижчого ґатунку – річ доволі умовна, для топ-клубів головне – фінішувати у зоні Ліги чемпіонів. А місце у четвірці дортмундці собі забезпечили.

Цього не скажеш про «РБ Лейпциг», якому бракує двох очок для бронювання місця у Лізі чемпіонів наступного сезону. А ще перемога над «Боруссією» виведе «РБ Лейпциг» на другу сходинку. Сам клуб кілька років тому срібним призером вже ставав, а от молодий тренер Юліан Нагельсманн – ще ні.

Різниця у мотивації має стати вирішальною у цьому матчі, тим більше вона може спровокувати ротацію у складі дортмундців. Тому прогноз від аналітиків Parimatch на перемогу «РБ Лейпцига» виглядає логічним.

«Севілья» – «Барселона»

Прогноз: перемога «Барселони» Коефіцієнт: 1,92

Кіке Сетьєн поки що відмінно працює в умовах посткарантину. Велика кількість замін впродовж матчу, ротації, дві впевнені перемоги, хоч і над слабкими суперниками. Все це налаштовує вболівальників «Барселони» на оптимізм.

Зараз суперник складніший – виїзд до «Севільї», яка веде успішну боротьбу за місце у топ-4. На наш погляд, вирішальним у цій дуелі має стати краща фізична готовність. Наставник «Севільї» Хулен Лопетегі теж намагається проводити ротацію у 2-3 людини, але його можливості не порівняєш із тими, які є у розпорядженні Сетьєна. Проти «Леганеса» повний або частковий перепочинок отримали Альба, Де Йонг, Суарес, Бускетс, Відаль.

Ну і без глядачів сприймати «Рамон Санчес Пісхуан» як складний виїзд для команди рівня «Барселони» поки важкувато. Тому очікуємо перемогу каталонського гранда і коефіцієнт від експертів Parimatch додає впевненості саме в такий результат.

«Реал Сосьєдад» – «Реал» (Мадрид)

Ставка: тотал менше 2,5 голів Коефіцієнт: 2,51

Мадридський «Реал» продовжує переслідувати «Барселону». Помилятися команді Зідана не можна.

Свої трофеї у «Реалі» Зідан здобував у достатньо обережній манері. Команда була результативною у великих матчах за рахунок такого фінішера як Роналду. Коли ж Кріштіану пішов – «Реал» Зідана почав забивати значно менше. Але у чіпкості, у знанні свого маневру команда лише додала.

«Реал Сосьєдад» розкриватися також не буде, поразка для баскської команди може стати фатальною у боротьбі за четвірку. Аналітики Parimatch прогнозують, що гра буде обережною і великої кількості голів очікувати не варто.

«Шахтар» – «Олександрія»

Ставка: нічия Коефіцієнт: 6,00

Вже у матчі проти «Колоса» помітним було розхолодження гравців «Шахтаря». Формалізація чергового чемпіонства от-от неодмінно відбудеться. Тож головне – обійтися без травм, адже на «гірників» очікує ще й поновлення Ліги Європи. А Ісмаїлі команда вже втратила…

Це ми ведемо до того, що у налаштуванні на гру перевага має бути на боці «Олександрії». Команда зазнала двох принизливих поразок поспіль. 1:5 проти «Динамо», 1:5 проти «Десни» – важко пригадати, коли Володимир Шаран зазнавав такої ганьби. Якщо після останніх невдач гравці «Олександрії» не вийдуть помирати за себе і тренера – то, напевно, команда потребує серйозної перебудови.

Можливо, Шаран і його бойовита банда ще не сказали свого останнього слова. Спрогнозуємо нічию за дуже ласий коефіцієнт.

«Десна» – «Зоря»

Прогноз: перемога «Десни» Коефіцієнт: 2,63

«Десна» після карантину демонструє якісну гру і чудові результати. Причому прогресує від матчу до матчу. Спершу натужна і може навіть не зовсім заслужена перемога над «Колосом», потім непоганий бій з «Шахтарем» і нарешті розгром «Олександрії» на виїзді.

Чернігівці не забивають менше двох м’ячів, а в середньому – три голи за гру. Зараз у команді Рябоконя особливо важко виділити лідера – мінімум п’ять футболістів претендують на цю роль і це звичайно допомагає команді. Є класний бомбардир, є надійний воротар. На нашу думку, «Десні» цілком до снаги кинути виклик «Динамо» у боротьбі за другу сходинку.

Але це залежатиме від двох найближчих турів – на «Десну» очікують «Зоря» і «Динамо». Луганський клуб після паузи не вражає. Голи даються з великою натугою, оборона теж помиляється – і «Олександрія», і «Динамо» мали дуже багато моментів. Згадаємо також дискваліфікації двох не останніх гравців – Ледньова і Цвека. Тож прогноз від експертів Parimatch – перемога «Десни».