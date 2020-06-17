Мессі подовжить контракт з "Барселоною" до 2023 року

Іспанський футбольний гранд "Барселона" найближчим часом узгодить усі деталі нового контракту зі своїм лідером і капітаном аргентинцем Ліонелем Мессі.

Угода буде розрахована до 2023 року, але її укладуть за схемою "1+1", повідомляє іспанське видання Mundo Deportivo.

У контрактах Мессі з "Барселоною" завжди існував пункт, згідно з яким футболіст може залишити команду після закінчення кожного з сезонів.

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Мессі приєднався до академії "Барселони" 2000 року, а за першу команду він виступає з 2003-го. Аргентинець провів за каталонський клуб 476 матчів і забив 440 м'ячів.

Фото: Manel Montilla/MD.