Сантуш продовжить тренувати футбольну збірну Португалії

Головний тренер збірної Португалії з футболу Фернанду Сантуш підписав новий довгостроковий контракт.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Португалії.

Трудова угода з фахівцем, який привів національну команду до перемоги на чемпіонаті Європи 2016 року, а також до перемоги в Лізі націй УЄФА в 2019 році, буде діяти до літа 2024 року.

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Нагадаємо, що португальська команда посіла друге місце після збірної України в групі В кваліфікації чемпіонату Європи-2020 року, який через пандемію коронавірусної інфекції перенесений на 2021 рік.

Фото: uefa.com.