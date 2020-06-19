Де дивитися матчі 27 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Черговий, 27-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги розпочнеться в п'ятницю, 19 червня, у Маріуполі.

Поєдинок на стадіоні ім. В. Бойка "Маріуполь" - "Львів" о 17.00 покаже телеканал "Футбол 1", повідомляє Укрінформ.

У перший ігровий день також зустрінуться "Ворскла" і "Дніпро-1", які зійдуться на арені ім. О. Бутовського у Полтаві (19.00; "Футбол 1").

У суботу, 20 червня, донецький "Шахтар" на столичному НСК "Олімпійський" прийматиме "Олександрію" (19.30; "Футбол 2").

На третій ігровий день заплановані поєдинки львівських "Карпат" з донецьким "Олімпіком" (17.00) та чернігівської "Десни" з луганською "Зорею" (19.30; "2+2).

Завершиться тур у понеділок, 22 червня, матчем на НСК "Олімпійський", де київське "Динамо" зіграє з ковалівським "Колосом" (19.30; "2+2").

Турнірне становище:

перша шістка - "Шахтар" - 68 очок (після 26-ти матчів), "Динамо" - 52 (26), "Десна" - 49 (26), "Зоря" - 49 (26), "Олександрія" - 43 (26), "Колос" - 26 (26);

друга шістка - "Дніпро-1" - 34 (25), "Маріуполь" - 27 (25), "Олімпік" - 23 (26), "Ворскла" - 23 (25), "Львів" - 22 (26), "Карпати" - 14 (23).